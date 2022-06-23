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Херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В порту Херсона остаются на рейде 12 иностранных судов, они не могут выйти в Черное море из-за заблокированного украинскими военными лимана. Об этом 23 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов», — сказал он «РИА Новости».

Стремоусов добавил, что украинские военные заминировали выход в море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очаков Николаевской области.

Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу 15 июня.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Затем, 20 июня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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