Несмотря на то, что Москву обвиняют в начале спецоперации по защите Донбасса, на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений. Об этом в четверг, 23 июня, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Судзуки подчеркнул, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Он напомнил, что даже в ООН принята такая резолюция.

Накануне он заявил, что санкции Запада в отношении России и поставки оружия Киеву только затягивают конфликт. Депутат также напомнил, что во время правления экс-премьер-министра Синдзо Абэ антироссийские санкции хоть и принимались, но они были мягкими и учитывали положение российской стороны. На сегодняшний же день принятие санкций направлено на укрепление взаимодействия со странами G7.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин назвал спецоперацию РФ по защите Донбасса вынужденным действием со стороны России. Российский лидер также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель спецоперации России — это защита ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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