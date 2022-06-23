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Жители Тюмени пожаловались на коричневую воду из-под крана

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В Тюмени в домах района «Лесобаза» из крана бежит грязная вода, по цвету напоминающая «Кока-колу». На это пожаловались владельцы квартир в одной из социальных сетей.

ИА «Ура.ру» направило запрос в «Росводоканал Тюмень», но оперативного комментария не получило.

Агентство напоминает, что жители Тюменского района также жаловались на грязную воду. В 2019 году жительница села Каскара обратилась на прямую линию президента РФ. По ее словам, за водой приходится ездить в соседние поселки. Владимир Путин поручил губернатору разобраться с проблемой.

Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство в Свердловской области планируется направить 1,5 млрд рублей. В послании законодательному собранию губернатор Евгений Куйвашев отметил, что сейчас в муниципалитетах активно реализуются проекты по улучшению качества питьевой воды.

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