Использование маткапитала могут расширить на покупку земли

Использование материнского капитала могут расширить на покупку земли. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, передает телеканал «Известия». Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, заявили в Общероссийском народном фронте.

Власти Иркутской области, Санкт-Петербурга и Калмыкии уже разрешили тратить на покупку участков региональные выплаты молодым мамам. Практика показала, что эта возможность очень востребована населением, а успешный региональный опыт можно перенести и на федеральные выплаты, отметили эксперты.

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