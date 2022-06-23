Трос лифта с ребенком внутри оборвался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в одном из 25-этажных домов оборвался трос лифта. В этот момент в кабине находились мужчина и ребенок. Они не пострадали.

Инцидент произошел в высотке на улице Академика Постовского. Местные жители сообщили, что трос оборвался в тот момент, когда кабина находилась между вторым и третьим этажами. Это и спасло находивших внутри людей, пишет ТагилСити.Ру.

Жильцы рассказали, что в подъезде теперь остался только один лифт. Когда починят поломанный — неизвестно. Ранее в доме было четыре лифт, но двое из них пришли в негодность.

Агентство напоминает, что ранее в доме на Машинной улице упал лифт с человеком внутри. Жители утверждали, что кабина пролетела два этажа, с шестого до четвертого. Однако в УК это опровергли, заявив, что лифт просто ехал с рывками.