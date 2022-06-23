На Западе заявили об изменении Россией тактики ведения боев против ВСУ

Служащие российской армии в противостоянии с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сделали ставку на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ZALA. Об этом в среду, 22 июня, сообщило издание Army Recognition.

«В прошлом артиллерийские подразделения должны были использовать наблюдателей, размещенных на поле боя, для обнаружения целей, но благодаря беспилотникам увеличивается эффективность обнаружения, а также точность за счет использования бортовых систем GPS», — говорится в публикации.

Также были опубликованы кадры боевой работы, на которых видно, как с помощью БПЛА Zala вычисляется расположение батареи 155-мм гаубиц M777 украинской армии. Позже артиллеристы уничтожили цель высокоточными ударами.

Отмечается, что беспилотники обеспечивают военнослужащих максимально достоверной информацией, так как наблюдение за противником может вестись в непосредственной близости к его позициям.

БПЛА производства компании ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»), как правило, отличаются небольшими габаритами. ZALA 421-04M, 08M, ZALA 421-16, ZALA 421-16E и 16EM входят в категорию беспилотных мини-самолетов. Также производятся беспилотные модели ZALA 421-20, ZALA 421-09 и одновинтовые вертолеты ZALA 421-02 и ZALA 421-02X.

В апреле 2021 года аппараты проходили испытания в экстремальных условиях Антарктиды, при минус 52 градусах по Цельсию. Кроме того, в мае того же года компания разработала новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD, который способен транслировать видеопоток в HD-формате (1280*720), благодаря чему оператор может в мельчайших деталях рассмотреть потоковое видео.

21 июня военкор «Известий» показал пуски реактивной артиллерии по позициям ВСУ. Военнослужащий Вооруженных сил ДНР, старший офицер батареи БМ-21 «Град» рассказал, что украинские боевики используют для обстрелов снаряды калибра 155 мм. Также он отметил, что объектами ответного огня чаще становятся не силы ДНР, а гражданское население.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивает, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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