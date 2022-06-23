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Захарова: США заблокировали прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 22 июня, осудила США за саботаж гуманитарной миссии по вывозу сотрудников российских загранучреждений.

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В официальном комментарии ведомства она сообщила, что Вашингтон отклонил запрос на отправку спецборта из России за теми, кого Госдепартамент США обязал покинуть страну до конца июня.

По словам Захаровой, российская сторона восприняла данное решение как очередной враждебный выпад в сторону Москвы, за которым последуют контрмеры. О том, что попытки подорвать работу РФ со своими представителями не останутся без внимания, американские власти были предупреждены заранее.

В ответ пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что инцидент с вывозом дипломатов стал поводом для совместных дипломатических обсуждений. Также он подчеркнул, что США заинтересованы в поддержании диалога с РФ и выступают за продолжение работы посольств в Москве и Вашингтоне.

1 марта американская сторона закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Исключение было сделано для перевозчиков, следующих с дипломатическими или гуманитарными целями.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран ограничивается обсуждением «технических проблем».

Днем ранее американский представитель в РФ Джон Салливан в беседе с ТАСС сообщил, что полный разрыв отношений РФ и США не рассматривается как приемлемый вариант, а также указал на необходимость поддерживать связь в условиях кризиса.

Вместе с тем Салливан признал, что существует реальная вероятность закрытия посольств обоих государств, если это будет необходимо для обеспечения безопасности сотрудников.

До этого, 2 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что между Москвой и Вашингтоном сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса.

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