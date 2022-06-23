Основной период ОГЭ завершился в Подмосковье

В Московской области завершился основной период проведения ОГЭ. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Последние ОГЭ основного периода сдали свыше 16 тыс. выпускников девятых классов. За процессом сдачи следили 410 аккредитованных наблюдателей.

Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, 22 июня прошли ОГЭ по физике, информатике, географии и литературе. Происшествий при сдаче экзаменов не зафиксировано, сообщает телеканал «360».

Она напомнила, что впереди еще есть резервные дни для сдачи ОГЭ для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзаменах в основное время.

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», узнать результаты государственной итоговой аттестации — Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) — московские школьники и их родители смогут на портале mos.ru.

Выпускные вечера в подмосковных школах пройдут уже 24–25 июня, напомнили в Министерстве образования области.

21 июня «Известия» писали, что учителя спрогнозировали баллы школьников на предстоящем ЕГЭ. Так, каждый пятый учитель (19%) считает, что результат по предмету составит около 50–60 баллов, более трети преподавателей (36%) оценивают сдачу ЕГЭ в 60–70 баллов. 27% опрошенных делают оптимистичные прогнозы и утверждают, что их ученики сдадут экзамен на 70–80 баллов, 8% оценивают успехи на 40–50 баллов. И лишь 10% педагогов уверены, что ребята напишут ЕГЭ на 80 баллов и более.