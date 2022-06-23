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В Херсоне предложили депортировать украинцев из ЕС для мобилизации

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов предложил Евросоюзу депортировать на родину украинцев для мобилизации в ВСУ
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency
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Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность депортации украинцев со своих территорий, чтобы помочь Киеву с мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 21 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоус.

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«Не мобилизации, а именно «могилизации», — приводит его слова «Украина.ру».

Стремоусов подчеркнул, что большая часть населения Украины при этом не понимает, за что она «должна умирать, с какой целью и почему».

Ранее в этот день в Министерстве обороны России рассказали, что в ряде регионов Украины, в частности, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, проходит принудительная мобилизация. При этом в оборонном ведомстве отметили, что задерживаются мужчины разных возрастов.

Между тем 14 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что власти страны мобилизовали сотни тысяч граждан.

Министр обороны страны Алексей Резников, в свою очередь, признавал двумя днями ранее, что Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях. Это связано с тем, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) большие потери. При этом он добавил, что это неизбежное следствие начала спецоперации РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 июня подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий.

Накануне офис Зеленского заявлял, что ежедневно Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Киеву нужно получить от Запада сотни артиллерийских систем и до 300 реактивных систем, добавлял советник главы офиса украинского лидера.

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки опубликовала материал, в котором назвала причиной больших потерь украинской армии тот факт, что военные ВСУ уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах. Запасы Киева практически исчерпаны, уточнили в статье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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