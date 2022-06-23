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Шеф-повар назвал самые странные ингредиенты для пиццы

Шеф-повар Филимонов рассказал о самых странных ингредиентах для пиццы
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Фото: unsplash/Kajetan Sumila
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Шеф-повар Владимир Филимонов рассказал о самых странных ингредиентах для пиццы.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 22 июня, он рассказал, что в качестве начинки для пиццы можно использовать шоколадно-ореховую пасту, фалафель, макароны и другие «странные» ингредиенты.

«Пицца ассоциируется с основным блюдом, но также может быть десертом. Все дело в ингредиентах — иногда в качестве начинки используют сладкое. Рекомендуются два беспроигрышных варианта: нутелла с кружочками банана или джем с маскарпоне», — объяснил шеф-повар.

Фалафель, по словам Филимонова, делает блюдо сытным. В Японии же добавляют в пиццу макароны для питательности. В качестве начинки также добавляют капусту, свинину, кальмары и омлет, пишет сайт kp.ru.

Шеф-повар также назвал авокадо в числе странных, но уместных ингредиентов. По его словам, его необходимо класть свежим после выпекания пиццы. Также можно делать пиццу с чернилами каракатицы. Также к неожиданным ингредиентам повар отнес сметану.

Последняя, кстати, используется в венгерском варианте стрит-фуда. Основу такой пиццы выпекают во фритюре, а сверху посыпают тертым сыром.

В феврале диетолог Наталья Круглова рассказала, какая пицца самая вредная. По ее словам, к таким видам пиццы относятся «Пепперони», «Ветчина и грибы» и «Гавайская». Первая довольно жирная за счет колбасы, уточняет телеканал «360».

Летом прошлого года британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс назвала допустимую порцию сладостей, пиццы и алкоголя в неделю. По ее словам, есть пиццу нужно не чаще раза в неделю, выбирая при этом качественный продукт, а не блюдо из ресторанов быстрого питания. Шоколадные батончики с высоким содержанием сахара должны появляться в рационе один–два раза в неделю. Лучше всего, по ее словам, отдавать предпочтение самостоятельно приготовленным сладостям. Употребление алкоголя разрешено несколько раз в неделю, однако порции должны быть сведены к одному–двум стаканам вина в день, отмечает телеканал «Звезда».

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