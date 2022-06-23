Служащие ЛНР разбили группу иностранных наемников при окружении украинских сил в районе Золотого

Бойцы вооруженных сил Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили группу иностранных наемников в ходе противостояния в районе Золотого и Горского. Об этом в среду, 22 июня, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко также упомянул, что украинским военнослужащим было дано указание «обезличивать» тела наемников. У погибших бойцов забирали документы и вещи, по которым их можно было бы опознать. Тем не менее процедура идентификации продолжается.

Ранее стало известно, что защитники ЛНР взяли в полное окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе обороны противник лишился 60% личного состава, кроме того, часть солдат самовольно оставила позиции.

По словам Марочко, в ближайшее время в окружение также будет взята группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка. Такую же позицию накануне озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что в ближайшее время город будет зачищен от боевиков ВСУ.

Также в этот день официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с военными ЛНР, желая сдаться, но украинские заградотряды им мешают.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».