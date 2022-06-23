Шесть человек погибли при крушении частного вертолета в США

В американском штате Западная Вирджиния частный вертолет потерпел крушение, погибли шесть членов экипажа. Об этом сообщает в четверг, 23 июня, телеканал WYMT.

Отмечается, что трагедия произошла в среду около 17:00 по местному времени (00:00, 23 июня мск). Вертолет модели Bell UH-1B разбился в районе государственной трассы 17, в районе горы Келли, округа Логан.

По данным начальника оперативного отдела Управления по чрезвычайным ситуациям округа, личности жертв на данный момент не подтверждены. При этом известно, что они не из Логана.

После произошедшего крушения трасса перекрыта минимум на сутки. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральная авиационная администрация США FAA (Federal Aviation Administration) приступили к расследованию трагедии.

В настоящее время причины произошедшего неизвестны. На месте продолжают работать специалисты.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что на севере Англии два человека погибли в результате крушения вертолета. Инцидент произошел рядом с поселком Инглтон у западной границы графства Северный Йоркшир.

8 июня сообщалось, что минимум четыре человека погибли при крушении самолета MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США в Калифорнии.