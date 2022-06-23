Диетолог дал советы по похудению без риска набрать вес

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, как не набрать лишний вес при попытке похудеть.

В интервью радио Sputnik в четверг, 23 июня, специалист рассказал, что в организме обменные процессы могут протекать быстрее или медленнее в зависимости от разных факторов. Некоторые люди при попытке похудеть надеются добиться желаемого эффекта при помощи ускорения метаболизма. При этом, по словам Гинзбурга, существует заблуждение, что отдельные продукты питания повышают интенсивность обмена веществ.

«На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает», — отметил врач.

По его словам, увеличить расход энергии в организме могут кофе и специи, однако эти продукты сильно обостряют аппетит. Возникающее же чувство голода может спровоцировать переедание и привести к набору лишних килограммов. Диетолог посоветовал желающим похудеть реже включать в рацион сладкие и жирные блюда.

Ранее Гинзбург рассказал о пользе чая с молоком. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что этот напиток утоляет и жажду, и голод. Кроме того, благодаря входящему в его состав молоку его можно употреблять и при заболеваниях желудка, пишет RT.

22 июня телеканал «360» сообщил, что ученые из Медицинского университета Южного Китая провели исследование и установили, что отказ от ужина в целом эффективно влияет на снижение веса, однако простой контроль за количеством калорий также позволяет снизить вес. В результате исследователи пришли к выводу, что простое ограничение потребления пищи вечером не является гарантией успеха.

Также в этот день врач-эндокринолог Зухра Павлова дала советы тем, кто работает на удаленке и не хочет поправиться. По словам специалиста, стоит начинать утро со стакана теплой воды, есть по строго запланированному графику, тщательно пережевывать пищу, не забывать про тренировки, а также не брать с собой за стол никакой пищи, пишет сайт kp.ru.

15 июня врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» рассказала, что, если человек стремится похудеть и не видит результатов, вероятно, он совершает ошибки, которые препятствуют снижению веса. Как отметила специалист, в первую очередь для похудения необходим недобор калорий — такой дефицит заставляет организм использовать жир в качестве энергетического запаса. Таким образом, если человек говорит, что ест низкокалорийный рацион и не худеет, значит, он делает ошибки. Так, частой ошибкой является употребление еды, приготовленной чужими руками.

В апреле врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко предупредила об опасности цирроза печени при стремительном похудении. Как отмечает телеканал «Звезда», если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то, по словам врача, жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. Он накапливается и не успевает выводиться, если происходит резке снижение веса. Визуально вес уменьшается, но страдает печень, и подобная практика может привести даже к циррозу печени.

Марченко подчеркнула, что норма похудения в месяц составляет не более 4 кг.

В декабре прошлого года доктор медицинских наук Андрей Зайцев посоветовал желающим похудеть первым делом выстроить распорядок дня и режим питания, а также нормализовать сон, после чего пересмотреть рацион и начать употреблять пищу четыре-пять раз в сутки, пишет НСН.