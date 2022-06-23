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Женщина в ДНР более десяти дней укрывала танкиста в своем доме от ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) более десяти дней укрывала танкиста, чтобы спасти его от украинских военных. Об этом рассказал 23 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Как рассказала журналисту Светлана, спасшая жизнь старшему механику-водителю, раненый танкист попросился к ней домой, чтобы укрыться от разыскивавших его военных ВСУ.

«Он побежал по переулку и мне было слышно, как он кричит: «Тетенька, помогите пожалуйста!». Я закрыла окно, открыла калитку и запустила его. Он говорит: «Можно я у вас побуду, я танкист, меня подбили. Я ДНР-овец, моя команда погибла», — поделилась женщина.

После Светлана узнала, что при штурме населенного пункта танк военного Народной милиции ДНР был подбит. Сам механик-водитель получил множественные ожоги тела, но выжил. Остальные члены экипажа героически погибли.

Более десяти дней женщина прятала танкиста у себя, несмотря на то, что не единожды к ней в дом заходили украинские бойцы в поисках выжившего военного ДНР.

За проявленное бесстрашие было решено ходатайствовать перед руководством ДНР о присвоении Светлане высокой правительственной награды. Танкист уже удостоился звания Героя Донецкой Народной Республики и получил медаль «Золотая Звезда».

20 мая сообщалось, что танкисты Луганской Народной Республики (ЛНР), которые освобождают территории в направлении Северодонецка, были награждены медалями «За боевые заслуги».

Ранее, 16 мая командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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