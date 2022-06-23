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В МИД РФ сообщили о запрете США на прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений

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Администрация США заблокировала прилет специального рейса, предназначенного для вывоза российских дипломатов. Об этом в среду, 22 июня, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — заявила она.

Самолет был направлен для того, чтобы представители РФ могли покинуть страну до конца июня в соответствии с распоряжением Госдепартамента США.

Захарова подчеркнула, что действия американских властей не останутся без внимания Москвы и повлекут за собой последствия, в том числе асимметричного характера. О том, что контрмеры могут быть приняты, российский МИД предупреждал заранее.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что инцидент стал предметом двусторонних дипломатических обсуждений. Также он подчеркнул, что США заинтересованы в поддержании контактов с РФ и выступают за продолжение работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее, 1 марта, американская сторона закрыла небо для российских самолетов. Исключение было сделано для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных авиационными властями страны гуманитарных операциях или следуют с дипломатическими целями.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран ограничивается обсуждением «технических проблем».

Накануне американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с ТАСС исключил полный разрыв отношений РФ и США, а также указал на необходимость поддерживать связь в условиях кризиса.

Вместе с тем он признал, что вероятность закрытия посольств обоих государств действительно существует, основанием для этого может послужить угроза безопасности сотрудников.

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

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