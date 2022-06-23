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Верховная рада удалила из Twitter фото убитой ВСУ жительницы Донецка

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Пресс-служба Верховной рады удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) жительницы Донецка.

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При попытке перейти по ссылке на публикацию Рады высвечивается надпись: «Такой страницы не существует».

Ранее, 21 июня, Верховная Рада Украины опубликовала в своем Twitter-аккаунте, ориентированном на иностранную аудиторию, снимок погибшей в результате обстрела ВСУ мирной жительницы Донецка.

При этом авторы публикации не стали указывать, что именно украинские военные открыли огонь, в результате которого погибла женщина.

Отмечается, что в украиноязычном аккаунте Twitter парламента Украины информации о погибшей жительнице ДНР не было.

Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в ДНР за 124 дня эскалации в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали. Так, по информации СЦКК, девять детей погибли, 66 — пострадали.

В частности, в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ мужчина погиб в пожаре, вызванном попаданием снаряда. Кроме того, в этом же районе четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела украинскими военными.

По данным на 20 июня, только за сутки украинские войска 20 июня обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. Ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок. Как уточнили в СЦКК, пострадал 11-летний мальчик.

Как заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда наносятся удары по жилым кварталам города, нецелесообразно. На этом направлении сражаются местные жители в составе корпусов республик Донбасса, добавил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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