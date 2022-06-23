СМИ указали на желание Франции и Германии дистанцироваться от Украины

Франция и Германия приняли решение дистанцироваться от украинского кризиса. Об этом в среду, 22 июня, пишет британское издание Spectator.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — пояснил автор публикации, обозреватель Эндрю Теттенборн.

Он также отметил, что подобная позиция свидетельствует о кризисе солидарности европейских государств по вопросам российско-украинского конфликта.

Впрочем, по словам Теттенборна, отсутствие энтузиазма некоторых членов Евросоюза (ЕС) можно понять. Активная поддержка Украины может дорого обойтись Европе во всех смыслах, в первую очередь потому, что это означает неминуемую эскалацию.

Таким образом, исходя из национальных интересов и нежелания превращать Европу в арену боевых действий, многие государственные лидеры между «справедливостью» и «миром» выбирают последнее, пишет журналист.

По его мнению, Восточная Европа меньше заинтересована в поиске компромисса и настаивает на необходимости дать отпор Москве. Особую жесткость в данном вопросе демонстрируют Польша и Литва.

Ранее в этот день издание Foreign Policy предупредило о меняющемся балансе сил в ЕС. Разногласия внутри объединения дают шанс на перехват лидерства у Германии и Франции. Если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, можно ожидать серьезного усиления позиций восточноевропейских государств.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

16 июня обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф рассказал, что Шольц вместе с Макроном пытаются найти способ договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса. По его словам, канцлер ФРГ стремится к дипломатическим методам решения ситуации в Донбассе, «пренебрегает жесткой силой» и относится к Украине «просто как к элементу своей политики в отношении России».

В свою очередь, 15 июня вице-премьер Польши заявил, что зацикленность западных стран на избегании войны делает их слабее в противостоянии с Россией.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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