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Военкор «Известий» показал кадры с линии фронта в районе Золотого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные и Народная милиция ЛНР ведут упорную борьбу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за населенный пункт Золотое. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, в летнее время проще перемещаться между позициями и собирать информацию из-за густой растительности.

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Журналист отметил, что идет достаточно интенсивная борьба за Золотое, военные бьются за каждый метр земли.

Он также указал на то, что ВСУ бьют по своим же бывшим укреплениям, которые перешли в руки военных ЛНР и России.

Накануне журналист осмотрел позиции ВСУ, отбитые в ходе наступления на города Золотое и Горское. Он обнаружил брошенные вещи и непригодную для стрельбы пулеметную ленту.

В этот же день в районе Золотого и Горского была ликвидирована группа иностранных наемников. Они попали в окружение вместе с украинскими силами. О попадании группировки в котел днем ранее сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

До этого, 20 июня, Марочко сообщил, что группировки украинских боевиков взяты в окружение в городах Золотое и Горское в Северодонецком районе Луганской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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