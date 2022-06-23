Военкор «Известий» показал кадры с линии фронта в районе Золотого

Российские военные и Народная милиция ЛНР ведут упорную борьбу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за населенный пункт Золотое. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, в летнее время проще перемещаться между позициями и собирать информацию из-за густой растительности.

Журналист отметил, что идет достаточно интенсивная борьба за Золотое, военные бьются за каждый метр земли.

Он также указал на то, что ВСУ бьют по своим же бывшим укреплениям, которые перешли в руки военных ЛНР и России.

Накануне журналист осмотрел позиции ВСУ, отбитые в ходе наступления на города Золотое и Горское. Он обнаружил брошенные вещи и непригодную для стрельбы пулеметную ленту.

В этот же день в районе Золотого и Горского была ликвидирована группа иностранных наемников. Они попали в окружение вместе с украинскими силами. О попадании группировки в котел днем ранее сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

До этого, 20 июня, Марочко сообщил, что группировки украинских боевиков взяты в окружение в городах Золотое и Горское в Северодонецком районе Луганской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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