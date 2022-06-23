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На Западе заявили об изменении ВС РФ тактики боя против ВСУ

Army Recognitio заявило об изменении ВС РФ тактики боя против ВСУ с помощью БПЛА Zala
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российская артиллерия в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса изменила тактику ведения боевых действий с Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala. Об этом рассказало 22 июня Западное издание Army Recognition.

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«Артиллерийские подразделения российской армии используют БПЛА Zala для выполнения разведывательных задач и повышения точности стрельбы: беспилотник позволяет обнаружить батарею 155-мм гаубиц M777 украинской армии, а затем с меткостью поразить их», — отметили авторы материала.

Уточняется, что ранее артиллерийские подразделения вынуждены были использовать наблюдателей, размещенных на поле боя, для обнаружения целей, однако с использованием БПЛА Zala увеличивается эффективность обнаружения.

Так, при использовании беспилотников артиллеристы получают точную информацию, в первую очередь, за счет того, что они могут приблизиться и вести наблюдение прямо над противником.

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