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Двое пострадали при взрыве на юге Сирии

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва в городе Дераа, который расположен недалеко от Дамаска на юге Сирии. Об этом сообщает в четверг, 23 июня, Сирийское арабское информационное агентство (SANA).

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Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство возле перекрестка Аль-Даллах.

Информации о степени тяжести ранений пострадавших не приводится.

Другие подробности произошедшего также неизвестны.

До этого, 20 апреля, агентство SANA сообщило, что в поселке на границе сирийских провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор на мине подорвались бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные США. Отмечалось, что есть раненые.

Двумя днями ранее сообщалось, что в провинции Хама как минимум один человек погиб от взрыва мины, установленной террористами на обочине одной из автодорог. Уточнялось, что мина была установлена членами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В марте на дороге между населенными пунктами Хирбет-Газаля и Даиль на севере Дераа террористы напали на полицейский патруль. В результате погибли двое военнослужащих, еще двое пострадали.

Кроме того, в феврале заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщал, что в результате терактов в районах Заевфратья, которые находятся под контролем проамериканских органов власти, только за три дня совершено 10 террористических актов и диверсий, погибли 18 человек. По данным российской стороны, деятельность американских вооруженных сил в САР продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в стране.

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