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Торговлю могут обязать сообщать о параллельном импорте

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Маркетплейсы могут обязать указывать на карточке товара, ввезен ли он официальным дистрибутором или в рамках параллельного импорта. Поставленная без согласия правообладателя продукция продукция должна быть отмечена спецзнаком. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (письмо есть у «Известий»).

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Правозащитники предложили при дистанционной форме продажи, которая становится основным каналом для параллельного импорта, размещать предупреждение о способе импорта на карточке товара. То есть выделять своего рода спецзнаком. Глава КонфОП добавил, что из-за того, что этого сейчас не происходит, люди узнают о проблеме только уже на стадии отказа от сервисного обслуживания, поскольку товар ввозился по параллельному импорту.

В Минпромторге сообщили, что в качестве возможного механизма защиты потребителей можно рассмотреть указание на карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет.

«Такое решение не повлечет существенных затрат, при этом покупатель будет информирован», — подчеркнули в ведомстве.

Но введение такого требования для всей розничной торговли (фактически речь идет о стационарной) в Минпромторге назвали избыточным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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