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Источник сообщил о минировании дамбы под Лисичанском силами ВСУ

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrain
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нескольких местах заминировали дамбу в поселке Малорязанцево, которая находится в нескольких километрах от Лисичанска. Об этом в среду, 22 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

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По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

«Есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево. Сейчас предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали, поскольку это может грозить затоплением части поселка», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот день официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с военными ЛНР, желая сдаться, но украинские заградотряды им мешают.

Также в среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время появятся официальные сообщения об окружении города Лисичанска.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Белая гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

В этот же день сообщалось, что силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт.

До этого, 17 июня, военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев показал работу минометной батареи Народной милиции ЛНР по позициям ВСУ в районе пригородов Лисичанска. По его словам, бойцы ЛНР решили вычислить батареи врага в районе, так как ранее националисты устроили оттуда обстрел Рубежного.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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