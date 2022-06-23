В Херсоне выдали 217 т гумпомощи с начала июня

В Херсоне сотрудники и волонтеры Центра гуманитарной помощи передали 217 т продуктов и предметов первой необходимости жителям города и области с начала июня. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что за три недели за гумпомощью обратились более 15 тыс. человек. Среди нуждающихся есть и те, кто не может самостоятельно прийти в центр помощи, в том числе граждане с ограниченными физическими возможностями.

В таких случаях российские военнослужащие развозят коробки с жизненно необходимым грузом по домам жителей Херсонской области. Так, адресную помощь уже получили около тысячи человек.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили высокий спрос людей на медицинские и юридические консультации, которые они также получают в центре. В общей сложности ежедневно туда приходят от 500 до 1,5 тыс. горожан и приезжих.

Уточняется, что более тысячи безработных жителей Херсона на данный момент заявили о своем желании трудоустроиться. Они уже подали анкеты на соискание вакансий.

Ранее, 15 июня, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов отметил, что в Херсонской области насчитывается более 10 тыс. заявок на получение российских паспортов.

О том, что подать документы на получение российского гражданства можно будет в гуманитарных центрах, сообщил 6 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

Российские военнослужащие продолжают доставлять гуманитарную помощь и в Донбасс. Так, в конце мая сообщалось, что военные Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили отправку с Камчатки более 30 т очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Тогда же в Минобороны России сообщили, что военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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