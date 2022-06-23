Badoo и Tinder потеряли половину клиентов в России

В апреле–мае 2022 года по сравнению с февралем–январем количество пользователей зарубежных дейтинг-сервисов в РФ сократилось вдвое, однако до российских служб знакомств дошло около 12% их пользователей. К такому выводу пришли аналитики Big Data МТС.

В апреле Badoo и Bumble объявили о прекращении работы в РФ и запретили скачивание своих мобильных приложений и оплату дополнительных услуг. Тогда же платные опции для россиян закрыл и Tinder.

«В относительных числах заметен значительный прирост числа пользователей российских платформ Mamba (ее аудитория увеличилась на 10%), Pure (59%) и LovePlanet (40%), однако в абсолютном выражении на них пришло значительно меньше пользователей, чем ушло с зарубежных ресурсов», — рассказали в компании.

Абсолютных показателей в МТС не привели.

С зарубежных дейтинг-сервисов ушло порядка 3,5–4 млн пользователей, рассказали «Известиям» в компании-партнере нескольких digital-сервисов.

«Эта аудитория буквально растворилась в воздухе: подавляющее большинство пользователей, ушедших с иностранных сайтов знакомств, не перешли на российские», — отметил собеседник редакции.

По его словам, в апреле–мае по сравнению с предыдущими месяцами 2022 года аудитория российских ресурсов выросла всего на 500 тыс. человек.

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Разрешите не знакомиться: Badoo и Tinder потеряли половину клиентов в РФ