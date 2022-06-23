Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе
Мир
В США увеличат военные расходы в 2023 году на $37 млрд
Мир
В Госдепе сообщили о переговорах по вопросу вывоза дипломатов РФ
Мир
Байден попросил конгресс временно отменить топливный налог
Мир
В ООН выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре
Экономика
Банкир дал советы по операциям с долларами
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Мир
В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
Экономика
Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка
Сюжет:

США намерены поднять тему давления на Россию на саммите G7

США на саммите G7 представят предложения по усилению давления на РФ и поддержке Украины
0
Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США планируют представить набор конкретных предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины на саммите Группы семи (G7). Об этом в среду, 22 июня, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

«Санкции приходят и уходят, а экономика останется»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — о проблемах импортозамещения, помощи Донбассу и соглашении с Киркоровым

«Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украине», — сказал он.

Кроме того, источник указал, что лидеры G7 намерены обсудить рост инфляции в мире, вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Саммит Группы семи (G7) пройдет 26–28 июня на юге Германии.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации по защите Донбасса.

Между тем американский лидер Джо Байден заявил, что США и Евросоюз знали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы не реагировать на действия России на Украине, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза на проводимую Москвой спецоперацию «неправильной» стратегией поведения.

Ранее, 16 июня, Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию. Он назвал эту тактику эффективной.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта и, наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике США. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.

Днем ранее, 14 июня, замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022