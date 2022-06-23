Российские общественники попросили МВД проверить «СДЭК.Маркет»

Общественники попросили МВД проверить работу компании «СДЭК.Маркет» (действует под вывеской Sdek.Shopping). С начала мая сервис предлагает купить за рубежом вещи от иностранных брендов, которые ушли из страны или приостановили продажи в РФ.

По подсчетам «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), с начала мая люди оформили на площадке более 30 тыс. заказов на общую сумму в более 1,3 млрд рублей.

«Несмотря на то, что с момента оформления заказов прошел месяц, обещанные товары покупателям до сих пор не передали, денежные средства компания также не возвращает», — уточнила организация в письме начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрею Курносенко (документ есть у «Известий»).

К моменту запуска сервиса уже было известно о существенных сложностях в логистике, напомнил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

«Компания начала свою деятельность после введения санкций и сопутствующих ограничений, она не могла не знать, что они не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы», — сказал эксперт.

Олег Павлов уверен: в действиях «СДЭК.Маркета» могут быть признаки преступления — речь может идти о присвоении, хищении чужого имущества. Ответственность за такие нарушения предусматривает ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата») — до двух лет лишения свободы. В ОПИ попросили МВД проверить информацию из жалоб потребителей (они приложены к обращению на 13 листах) и оценить, являются ли преступными действия сервиса Sdek.Shopping, который развивает юрлицо ООО «СДЭК.Маркет».

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Подконтрольная закупка: общественники просят МВД проверить «СДЭК.Маркет»