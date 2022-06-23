Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ до марта 2023 года

Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года. Соответствующее решение 22 июня приняло правительство страны по предложению МИД.

«Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мера направлена на оказание давления на власти России и Белоруссии для окончания спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот день сообщалось, что Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии.

Накануне стало известно, что Финляндия снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. При этом отмечается, что между ЕС и Россией существует действующее Соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено.

Новость дополняется