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В Подмосковье проиндексировали выплаты по уходу за инвалидами

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Фото: depositphotos.com
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Социальные выплаты по уходу за инвалидами проиндексировали в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

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По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, пособия могут оформить те граждане, которые ухаживают за инвалидами первой и второй группы.

Каклюгина уточнила, что выплата теперь составляет около 28 тыс. рублей, пишет РИАМО. Выплата в повышенном размере будет назначена всем, кто оформил ее, начиная с 1 июня 2022 года. Для того, чтобы получить пособие, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Ее уже получают около 600 жителей Подмосковья, отмечает телеканал «360».

В региональном министерстве социального развития отметили, что пока данная выплата оформляется на шесть месяцев. Для того, чтобы продлить ее, необходимо написать заявление и получить согласие самого инвалида, уточняет агентство городских новостей «Москва».

20 июня президент России Владимир Путин поручил 20 июня правительству РФ представить предложения по льготам на перелеты детям-инвалидам, направляющимся на лечение. Льготы должны затрагивать детей-инвалидов, у которых имеются противопоказания к перевозкам железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования на лечение.

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