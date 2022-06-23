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Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с бойцами Луганской и Донецкой народных республик, а также российскими военными освободили село Катериновка в ЛНР. Об этом сообщил 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что некоторым удалось скрыться, но «наши бойцы обещают быстро их настигнуть». Кроме того, он выразил надежду на скорое освобождение Донбасса от националистических формирований.

Ранее в этот день подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что находящиеся в поселках Горское и Золотое украинские войска оказались в кольце, в настоящее время они в полном окружении. Позже стало известно, что при окружении этих сил была ликвидирована группа иностранных наемников.

19 июня силы ЛНР при поддержке ВС России взяли под контроль Метелкино под Северодонецком. Отмечалось, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покинули район боевых действий.

Также бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, что украинские боевики, которые им противостоят, вооружены в основном стрелковым оружием и минометами. При этом тяжелую артиллерию и танки они опасаются ставить, так как они сразу же попадут под удар уже донецкой артиллерии.

Кроме того, в этот день корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал в Авдеевке в ДНР и показал, как работают военные по вычислению позиций ВСУ, а затем наносят удары. На кадрах, снятых дроном, видно, как поражают скрытые в лесополосе позиции ВСУ.

Ранее, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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