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Военкор «Известий» показал пункт базирования боевиков на «Азовстали»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в среду, 22 июня, побывал на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где базировалось командование боевиков «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

По словам журналиста, у украинских радикалов был целый арсенал оружия. На территории завода они оставили ручные противотанковые гранатометы, автоматы, минометы и другие образцы вооружения.

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Корреспондент «Известий» исследовал катакомбы комбината, в которых скрывались украинские формирования

В бункерах были найдены шевроны иностранных наемников, в том числе из Великобритании, а также уничтоженные документы с печатями «азовцев».

Отмечается, что сотрудники МЧС ДНР и РФ, а также МВД ДНР продолжают обследовать территорию завода. Из-за того что протяженность «Азовстали» составляет десятки километров, у специалистов впереди много работы.

Ранее в этот день заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан.

При этом в среду он сообщил, что власти РФ склоняются к мнению, что «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить работу.

До этого, 14 июня, стало известно, что после сдачи в конце мая в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» из комбината «Азовсталь» в Мариуполе военные Донецкой Народной Республики продолжают регулярно находить их на комбинате.

27 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Последними сдались подразделения «Азова» с завода «Азовсталь» — это 2439 человек.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, уточнили в оборонном ведомстве.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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