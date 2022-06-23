Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в четверг, 23 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили профессионализм и самоотверженность ефрейтора Дениса Санигарова, который в составе группы российских десантников выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. По данным МО, объект охранялся вооруженными формированиями украинских националистов численностью до 500 человек.

В ходе выполнения задачи военнослужащий десантировался с вертолета Ми-8 вместе с боевыми товарищами, после чего вступил в бой с превосходящими силами противника. Взводу удалось выбить противника с занимаемых позиций, после чего они приступили к развертыванию пункта управления в условиях ведения противником минометного огня.

Санигаров проявил высокий уровень боевой выучки и организовал устойчивую радиосвязь командного пункта с вышестоящим командованием. Несмотря на то что противник неоднократно предпринимал попытки уничтожения командного пункта, он сталкивался с тщательно организованной российскими десантниками обороной.

В ходе отражения атак противника на развернутый пункт управления ефрейтор лично уничтожил до 10 националистов огнем из стрелкового оружия. Действия Санигарова позволили командованию координировать действия по взятию аэродрома под свой контроль.

Также в МО рассказали о смелых и решительных действиях сержанта Романа Новикова, который в составе колонны обеспечения подвоза боеприпасов и продовольствия обеспечивал доставку грузов к основным силам дивизии, ведущей наступательные действия на позиции националистов.

При этом противник предпринял попытку перекрыть снабжение российских наступающих подразделений и открыл массированный минометный огонь по тыловой колонне. В результате автомобиль, который двигался впереди машины сержанта, был подбит и загорелся, однако Новиков не растерялся и быстро эвакуировал из горящего автомобиля четырех раненых военнослужащих в свою машину.

Действия сержанта Романа Новикова позволили оперативно доставить раненых в медицинский пункт батальона, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Минобороны отметили смелые и отважные действия старшины Сергея Васильева, который в составе группы российских десантников выполнял боевую задачу по ведению наступательных действий на позиции украинских националистов.

Военнослужащий в ходе движения обнаружил пулеметный расчет ПКП противника. Он скрытно подобрался к оборудованной пулеметной точке и броском гранаты РГД-5 уничтожил пулеметный расчет неприятеля.

Его действия позволили уничтожить до пяти националистов. Подразделение смогло продвинуться в заданном направлении без потерь.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

Также в этот день в Минобороны РФ показали, как в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2», предназначенный для обнаружения и поражения воздушных целей противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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