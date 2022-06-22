В США увеличат военные расходы в 2023 году на $37 млрд

Палата представителей конгресса США одобрила увеличение военных расходов страны на $37 млрд в 2023 году, решение о внесении соответствующих поправок в оборонный бюджет стало известно 22 июня.

За поправки в проект оборонного бюджета США проголосовали 42 конгрессмена, между тем, 17 высказались против.

Отмечается, что финансовая помощь Украине будет увеличена до $1 млрд. При этом, предполагается, что глава Пентагона станет оказывать поддержку в сфере разведки и безопасности украинскому правительству.

Кроме того, согласно проекту, предусматриваются различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, в том числе финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности.

Ранее, 16 июня издание Military Times сообщало, что комитет сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных $45 млрд на оборону на 2023 финансовый год. Уточнялось, что общий размер оборонных расходов в следующем году составит $847 млрд.

По утверждению председателя комитета Джека Рида, законопроект должен способствовать устранению последствий инфляции, а также он дает возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь.

В марте Белый дом предложил увеличить военный бюджет США на 2023 финансовый год до $813 млрд. По сравнению с предложенным ранее проектом расходы на оборону выросли на 4%, или на $31 млрд.

Администрация Байдена решила повысить военные ассигнования, чтобы эффективнее противостоять Китаю — его Вашингтон рассматривает как главную стратегическую угрозу — и России. Непосредственно Пентагону в 2023 году обещано $773 млрд. Почти $7 млрд США хотят потратить на поддержку Европейской инициативы сдерживания России и помощи Украине. Крупнейшая в истории сумма должна пойти на модернизацию американских армии и флота — $276 млрд.

В конгрессе США предложения Белого дома вызвали в основном негативные эмоции. Республиканцам увеличение военного бюджета кажется недостаточным. Демократы категорически против какого-либо роста расходов на оборону.