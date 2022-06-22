В Госдепе сообщили о переговорах по вопросу вывоза дипломатов РФ

Ситуация с вывозом российских дипломатов из США продолжает обсуждаться в ходе дипломатических консультаций с РФ. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — подчеркнул он во время телефонного брифинга.

Также Прайс заявил, что США заинтересованы в поддержании контактов с РФ и выступают за продолжение работы посольств в Москве и Вашингтоне.

«Мы считаем, что эта линия коммуникации и этот диалог особенно важны во времена напряженности и жизненно важны во времена конфликтов и даже кризисов, подобных тому, который мы имеем сегодня», — объяснил он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что администрация США не разрешила прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов, которым Госдеп предписал покинуть территорию страны до конца июня.

Она отметила, что инцидент не останется без внимания Москвы и повлечет за собой последствия, в том числе асимметричного характера.

Ранее, 1 марта, американская сторона запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Исключение было сделано для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных авиационными властями страны гуманитарных операциях, а также для самолетов, следующих с дипломатическими целями.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран сводится к обсуждению «технических проблем».

Днем ранее американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с ТАСС исключил полный разрыв отношений РФ и США. Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт.

При этом, по его словам, вероятность закрытия посольств Соединенных Штатов Америки в Москве и России в Вашингтоне действительно существует. При этом он заметил, что основанием для закрытия посольств может послужить опасность для их сотрудников.

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Общение стран на высшем уровне фактически прекратилось после начала специальной военной операции России по защите Донбасса.