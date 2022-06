Экс-полковник армии США обвинил Зеленского в развале Украины

Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что страна перестала существовать как государство. Об этом 21 июня заявил экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено», — такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Киеву не удастся одержать победу. Украинские войска уже не в состоянии противостоять Вооруженным силам России даже при поддержке США. Исходя из этого, Вашингтон совершает большую ошибку, выделяя миллиарды долларов на поддержку украинской армии, отметил Макгрегор.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Украине. Кроме того, он не исключил, что конфликт вокруг Украины «может занять годы», но, несмотря на высокие затраты, Североатлантический альянс не должен прекращать помощь.

15 июня американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

В тот же день американский постпред при НАТО Джулианна Смит отметила, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью.

До этого, 11 июня, газета The Washington Post сообщила, что в странах Запада постепенно исчезает эйфория по поводу того, что спецоперация России может закончиться победой Украины. Кроме того, 8 июня газета The New York Times заявила, что Киев намеренно скрывает от США информацию о реальном положении дел на фронте, опасаясь, что поставки вооружений замедлятся.

2 июня профессор международных отношений в американском колледже Макалестер Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill написал, что победа Украины над Россией невозможна. Лэтэм добавил, что ВСУ несут огромные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант исхода событий — фрагментированная и разделенная Украина.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

