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Путин одобрил погашение валютного долга России в рублях

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Президент России Владимир Путин установил временный порядок исполнения обязательств РФ перед иностранными кредиторами. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 22 июня.

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В тексте документа подчеркивается, что при исполнении долговых обязательств российская сторона вправе подать заявление на открытие рублевого счета типа «И» на имя одного или нескольких иностранных депозитариев, в частности владельцев евробондов РФ, без личного присутствия их представителей.

При этом индексация выплат будет проходить в соответствии с формирующимся на внутреннем валютном рынке курсом иностранной валюты.

Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, для иностранных бенефициаров мало что изменится. Формальным поводом для протеста может стать то, что изначальное соглашение предполагает погашение внешнего долга в той валюте, в которой выдавался кредит.

В случае массового отказа стран принимать новые условия, по словам эксперта, существует риск развития дефолта, однако он не ударит по благосостоянию граждан.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

5 мая сообщалось, что Россия столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстояло погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». 18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. 27 мая он заверил, что заявления Запада о дефолте в РФ являются недействительными.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

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