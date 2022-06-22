Посольство РФ призвало США признать факты бомбардировок ВСУ по Донецку
Власти США должны признать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка. Ответственность за гибель мирных жителей несет не только киевский режим, но и Запад. Об этом в среду, 22 июня, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
«Призываем Соединенные Штаты [Америки] признать факт непрекращающихся бомбардировок жилых кварталов Донецка украинскими радикалами. Каждый день в столице ДНР гибнут ни в чем не повинные люди. Там нет военных объектов и мест дислокации российских войск. Не это ли чудовищное военное преступление?» — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В посольстве также подчеркнули, что удары по городу наносятся с применением западных вооружений, поэтому Вашингтон и его союзники несут ответственность за то, что происходит в ДНР.
Ранее в этот день сообщалось, что телецентр в Петровском районе Донецка получил серьезные повреждения при обстреле города украинскими войсками, из-за этого вещание с него временно приостановлено.
Также в среду стало известно, что при ударе ВСУ по населенному пункту Торез в ДНР ракетой «Точка-У» повреждены административные здания, школа и другие объекты инфраструктуры.
До этого, 20 июня, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны ВСУ погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.
22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной деятельность киевского режима при поддержке Запада. По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских вооруженных сил.
С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
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