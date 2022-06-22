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Посольство РФ призвало США признать факты бомбардировок ВСУ по Донецку

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Власти США должны признать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспрерывно наносят удары по жилым кварталам Донецка. Ответственность за гибель мирных жителей несет не только киевский режим, но и Запад. Об этом в среду, 22 июня, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

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«Призываем Соединенные Штаты [Америки] признать факт непрекращающихся бомбардировок жилых кварталов Донецка украинскими радикалами. Каждый день в столице ДНР гибнут ни в чем не повинные люди. Там нет военных объектов и мест дислокации российских войск. Не это ли чудовищное военное преступление?» — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В посольстве также подчеркнули, что удары по городу наносятся с применением западных вооружений, поэтому Вашингтон и его союзники несут ответственность за то, что происходит в ДНР.

Ранее в этот день сообщалось, что телецентр в Петровском районе Донецка получил серьезные повреждения при обстреле города украинскими войсками, из-за этого вещание с него временно приостановлено.

Также в среду стало известно, что при ударе ВСУ по населенному пункту Торез в ДНР ракетой «Точка-У» повреждены административные здания, школа и другие объекты инфраструктуры.

До этого, 20 июня, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны ВСУ погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступной деятельность киевского режима при поддержке Запада. По ее словам, западные кураторы киевского режима до сих не замечают националистической и человеконенавистнической сущности украинских вооруженных сил.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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