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Украинские боевики заминировали обочины дороги в Славянске

Мизинцев: ВСУ заминировали обочины дороги в Славянске, не предупредив об этом мирное население
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Украинские боевики заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда в Славянске Краматорского района, умышленно не предупредив об этом мирных жителей. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он пояснил, что дорога примыкает к крупной трассе М-03, и эта провокация со стороны Украины может унести жизни мирных граждан.

«В результате (провокации. — Ред.) могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах», — указал Мизинцев.

Генерал-полковник также напомнил, что российские войска в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

20 июня Мизинцев рассказал об очередной готовящейся провокации со стороны Киева. Он рассказал, что украинской стороной в Харьковской области развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города.

По его словам, в планах Киева привлечь украинских и зарубежных представителей СМИ к подготовке и распространению фейковых материалов, показывающих, что российские военные якобы убивают мирных жителей.

18 июня Мизинцев сообщил, что украинские спецслужбы провели в Николаеве постановочные съемки о якобы разрушенных в результате ударов жилых домов российскими войсками. Он уточнял, что в подготовке фейковых сюжетов задействованы более 40 актеров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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