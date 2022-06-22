В ООН выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре

В Организации Объединенных Наций (ООН) выступают против любых атак на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в среду, 22 июня, заявил на брифинге заместитель официального представителя Генерального секретаря организации Фархан Хак.

«У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но, очевидно, в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры», — подчеркнул он, комментируя удары Киева по буровым вышкам в Черном море.

В понедельник, 20 июня, украинские войска нанесли удары по буровым нефтяным платформам «Черноморнефтегаза» Одесского месторождения, расположенным в акватории Черного моря. На момент атаки на вышках находились 109 человек. Их них 94 человека были эвакуированы, трое пострадали — их доставили в больницу. Еще семеро пропали без вести, их поиски продолжаются.

В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет указал, что удар по платформам «Черноморнефтегаза» со стороны Украины стоит расценивать как теракт.

До этого, 17 июня, представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть Крым военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что для украинской армии мост между Крымом и основной частью России является «целью номер один».