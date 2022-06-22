Памятную стелу установили на месте исчезнувшей деревни в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртской Республики установили памятную стелу на месте исчезнувшей деревни Юрт-Какси. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Деревня Юрт-Какси образовалась в 1844 году и просуществовала вплоть до 1982 года. Установленный на ее месте памятник выполнен из кирпича и гранита.

Средства на создание и установку стелы были выделены неравнодушными гражданами, уточняет ИА «Сусанин».

Как уточняет агентство, осенью 2020 года стела памяти появилась на месте исчезнувшей деревни Дикшур в Дебесском районе республики.