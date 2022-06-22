В Калининграде призвали изменить санкции для решения проблемы транзита

В Калининграде рассказали о трех дипломатических вариантах решения проблемы транзита через Литву. Их озвучила 22 июня руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Она отметила, что для урегулирования вопроса необходимо внести изменения в санкционный документ Евросоюза под номером 833/2014.

«Первый вариант — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие его из санкций», — отметила Иванова.

Второй опцией является удаление из статей документа, введенных за последние месяцы четвертым, пятым и шестым пакетами, уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

Под третьим вариантом Иванова подразумевает направление разъяснений в таможенные органы Литвы о неприменении статей санкционных пакетов к калининградскому транзиту.

Запрет на провоз грузов в Калининградскую область через Литву вступил в силу 18 июня. Он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касается транзита железнодорожным транспортом, однако Литва вдобавок распространила его на грузовые авто.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. Помимо прочего, в него вошли продукция из стали и чугуна, реактивное топливо и присадки, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Также в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на запрет Литвой транзита будут практическими. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.