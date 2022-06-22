Банкир дал советы по операциям с долларами

Доллар стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но в то же время стало больше доступных альтернатив накоплениям в валюте, рассказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Риск хранения сбережений в долларах, по мнению эксперта, связан с тем, что российские банки не могут проводить долларовые платежи без задействования инфраструктуры американских банков. Возможности банковского сектора РФ по хранению и инвестированию валют в настоящее время также ограничены. Недавняя блокировка корсчетов целого ряда российских банков, по словам Близнюка, подтверждает, что сейчас ни один банк РФ нельзя назвать неприкасаемым.

«Ограничения на валютные операции — комиссии и прочее — это не способ заработка, а это призыв клиентам срочно менять паттерны поведения», — написал Близнюк в колонке на сайте «Ведомостей». А с точки зрения SWIFT-переводов это еще и единственная возможность для сохранения самой возможности валютных переводов, так как контрагенты существенно ужесточили условия работы и порезали лимиты на проводимые операции. Самое главное, что банки могут сейчас сделать для клиентов, — побудить их задуматься об альтернативе долларовых накоплений.

Близнюк отметил, что россияне, у которых лежат в банке доллары, могли бы, например, снять наличные в банкоматах или сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке. Еще одним вариантом действий может стать перевод сбережений в альтернативные валюты (юань, гонконгский доллар, тенге, лиру), либо вложение в золотые слитки или инвестирование в биржевое золото или серебро с надежным хранением в хранилище Мосбиржи.

Кроме того, Близнюк посоветовал рассмотреть возможность приобрести фьючерс на доллар. «Так вы уходите от риска хранения американской валюты и при этом полностью хеджируете риск обесценения рубля относительно доллара, — отметил он. — Если верите в драгметаллы, можно купить фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий, или фьючерсы на медь, нефть или природный газ».

Не лишним будет и посмотреть в сторону инвестиций в акции и облигации, считает автор колонки. Также он предупредил, что скоро появится возможность инвестировать в гонконгские акции, риски хранения которых будут сильно ниже, чем у доллара.

Эксперт также обратил внимание, что можно продолжить хранить деньги на валютных счетах в пределах доступных сумм, и порекомендовал не принимать валютные переводы на свой счет, чтобы не платить комиссии за входящий SWIFT-перевод.

По мнению банкира, еще одним выходом может стать конвертация долларов в рубли по биржевому курсу, их перевод в другой российский банк, где нет отрицательных ставок на валютные счета, и покупка долларов там. В результате будут небольшие потери на конвертации, однако за обслуживание валютного счета не придется платить.