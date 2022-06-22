Реклама
Прямой эфир
Общество
Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО
Мир
Максима Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Туризм
Представители России и Кубы обсудили возобновление авиасообщения между странами
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в магазинах
Общество
В России создали программу для определения причины плача младенца
Мир
В Британии объявлен ЧС из-за вируса полиомиелита в сточных водах Лондона
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Политика
В СФ раскритиковали Британию за отказ выдать визы делегации России на ПА ОБСЕ
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Мир
Посол Украины в ФРГ решил извиниться за оскорбление Шольца
Мир
Болгарский парламент объявил вотум недоверия правительству Петкова

Аварийный дом восстановят в селе Шарлык в Оренбуржье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Шарлык Оренбургской области началось восстановление аварийного дома 16 по улице Фрунзе. Об этом ИА «Урал56.Ру» сообщили в администрации Шарлыкского района.

«Рабочие приступают к ремонтно-восстановительным работам. Точно определить объем работ пока невозможно, будут смотреть на состояние стен, плит перекрытия и принимать решения по фактическому состоянию, сейчас снимают крышу», — рассказал главный специалист отдела строительства, архитектуры и по вопросам ЖКХ Юрий Вержинский.

По данным агентства, 20 и 21 июня жильцы аварийного дома вывозили личные вещи, мебель и технику. После этого подрядчик приступил к демонтажу кровли.

На восстановление дома из регионального бюджета выделено 12,5 млн рублей. Власти планируют завершить работы и вернуть квартиры собственникам до начала отопительного сезона.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022