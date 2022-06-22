Аварийный дом восстановят в селе Шарлык в Оренбуржье

В селе Шарлык Оренбургской области началось восстановление аварийного дома 16 по улице Фрунзе. Об этом ИА «Урал56.Ру» сообщили в администрации Шарлыкского района.

«Рабочие приступают к ремонтно-восстановительным работам. Точно определить объем работ пока невозможно, будут смотреть на состояние стен, плит перекрытия и принимать решения по фактическому состоянию, сейчас снимают крышу», — рассказал главный специалист отдела строительства, архитектуры и по вопросам ЖКХ Юрий Вержинский.

По данным агентства, 20 и 21 июня жильцы аварийного дома вывозили личные вещи, мебель и технику. После этого подрядчик приступил к демонтажу кровли.

На восстановление дома из регионального бюджета выделено 12,5 млн рублей. Власти планируют завершить работы и вернуть квартиры собственникам до начала отопительного сезона.