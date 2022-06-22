До 1 млрд рублей выделят на интеллектуальную транспортную систему Уфы

Правительство Башкирии выделит до 1 млрд рублей на создание интеллектуальной транспортной системы в Уфе. Соответствующая информация следует из материалов на портале госзакупок.

Как сообщает «МедиаКорСеть», подрядчик должен создать Центр управления дорожным движением на базе республиканского УГИБДД. В здании на проспекте Октября появятся 12 автоматизированных рабочих мест, еще два места создадут в здании «Уфагорсвета» на Ростовской.

Интеллектуальная транспортная система направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения. Предполагается, что она позволит оптимизировать потоки транспорта и повысить пропускную способность городских магистралей, а также снизит вредное воздействие на экологию.

Внедрить систему планируется к концу 2024 года. В техзадании содержится информация об установке двух метеостанций, модернизации 140 светофоров, размещении 70 камер подсистемы видеонаблюдения и установке 53 детекторов транспортного потока.

Работы включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».