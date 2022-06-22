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Опубликованы кадры с места покушения на главу Чернобаевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликовано видео с места покушения на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева.

На кадрах видны повреждения, которые получил автомобиль главы поселка. У машины разбито заднее стекло и треснуто лобовое, на капоте заметны следы от осколков, которые разбросаны вокруг.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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Покушение на Турулева произошло утром 22 июня. По его собственным заверениям, сработал фугасный заряд, когда он направлялся на работу. Глава администрации получил легкие осколочные ранения и легкую контузию.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов расценил покушение как непрофессиональное. Взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц и сработало, когда машина Турулева проезжала рядом.

После инцидента меры безопасности для сотрудников ВГА будут усилены. Саперы проверили местность возле взрыва, но не обнаружили больше никаких подозрительных предметов.

Двумя днями ранее с помощью самодельного взрывного устройства было совершено покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Новость дополняется

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