Участок под ЦМО с очистных сооружений начали расчищать под Оренбургом

Под Оренбургом началась подготовка площадки под строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) с очистных сооружений городской канализации. Об этом 22 июня сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Подрядчик должен снести и демонтировать здания на выбранной территории. Стоимость контракта с ним составила 14,9 млн рублей при начальной цене в 38,22 млн. Завершить работы планируется к 1 июля.

1 августа начнется строительство самого цеха. Сейчас проектная документация проходит государственную и экологическую экспертизы, после чего будет выбран подрядчик на работы.

Стоимость реализации проекта оценивается почти в 800 млн рублей. Ожидается, что строительство завершится в декабре 2023 года.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, новый цех механического обезвоживания — лишь первый шаг к масштабной реконструкции всей системы обработки осадка сточных вод Оренбурга.