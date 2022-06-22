Казус произошел на встрече президента Хорватии и премьера Финляндии

Президент Хорватии Зоран Миланович опоздал на встречу с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Об этом написало хорватское издание IndexHR.

На опубликованных местными СМИ кадрах видно, что главе финского правительства пришлось коротать время в приемной в отсутствии Милановича.

В ожидании президента Хорватии Марин успела постоять рядом с флагами, сфотографироваться и обойти зал, разглядывая картины.

При этом дверь в помещение, откуда позднее вышел хорватский лидер, буквально закрыли перед лицом премьера Финляндии.

25 мая премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию из-за поведения президента США Джо Байдена на саммите по безопасности QUAD в Токио. По опубликованным фотографиям видно, что американский лидер общается с премьер-министрами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но игнорирует японского лидера. Кисида стоял в стороне от группы трех политиков.

По мнению китайских обозревателей Global Times, чем больше Япония будет лезть в маленькие клики, возглавляемые США, тем больше будет позориться.

2 февраля встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с украинским президентом Владимиром Зеленским началась с курьезной ситуации. Во время рукопожатия Джонсона с президентом Украины в кадре протокольной съемки оказалась бежавшая через всю площадь помощница британского премьера. Добежав до политиков, женщина резко выхватила из рук премьер-министра папку с документами и удалилась.