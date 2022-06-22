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Российская грузовая авиакомпания хочет создать СП с Etihad

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») обсуждает передачу своих Boeing 747 в лизинг Etihad Airways. Также обсуждается создание совместного предприятия (СП), которое будет эксплуатировать эти самолеты. Об этом сообщило издание The Loadstar. Информацию подтвердили два источника «Известий» — в авиагруппе «Волга-Днепр» и в другой российской авиакомпании.

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«Есть вопросы с выводом, вылетом самолетов из Москвы (часть лайнеров находятся под санкциями США, они не могут выполнять международные рейсы. — «Известия»), а также с персоналом и техобслуживанием для них. Летного состава под Boeing 747 у Etihad нет», — сообщил один из собеседников «Известий».

Представитель AirBridgeCargo отказался от комментариев. Редакция направила запрос в Etihad Airways.

В середине марта минторг США составил санкционный список самолетов Boeing в эксплуатации у российских авиакомпаний, запретив заправлять, обслуживать и ремонтировать лайнеры без получения специального разрешения от властей этой страны. В список минторга США попали и 12 Boeing 747 AirBridgeCargo. 30 марта список скорректировали, сократив до 11 бортов. А по состоянию на 20 мая в нем остается шесть самолетов AirBridgeCargo.

Всего в парке перевозчика 16 самолетов типа Boeing 747, восемь или 10 из которых взяты в лизинг у иностранных фирм. 14 лайнеров с начала марта находятся на стоянке в Шереметьево, один с 12 марта стоит в Домодедово, еще один с 11 февраля — в международном аэропорту Шарджа (ОАЭ), по данным портала Flightradar.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий» — Арабская «дочь»: российская авиакомпания хочет создать СП с Etihad

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