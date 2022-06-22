Телецентр в Донецке получил сильные повреждения при обстреле ВСУ

Телецентр в Петровском районе Донецка получил серьезные повреждения при обстреле города украинскими войсками, из-за этого вещание с него временно приостановлено. Об этом в среду, 22 июня, сообщило Донецкое агентство новостей.

5 июня из-за интенсивных обстрелов районов Донецкой Народной Республики (ДНР) в регионе перестало функционировать эфирное телевещание. На следующий день стало известно, что специалисты начали восстанавливать вещание эфирного телевидения в Донецке.

«Сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — цитирует агентство заместителя директора Радиотелевизионного передающего центра Александра Чеботарева.

В восстановительным работам над телевышкой специалисты планируют приступить после того, как атаки со стороны украинских боевиков хоть немного станут менее массированными.

«К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там «прилетает» до сих пор. ‹...› В данном случае я думаю, что били целенаправленно: огонь велся с двух направлений и большое число боеприпасов. До этого там «прилетало» эпизодически», — отметил он.

По данным Чеботарева, в настоящее время в Донецке доступны 38 каналов, в других городах республики — от 10 до 20.

В последние недели украинские боевики начали усиленно обстреливать Донецк и другие населенные пункты республики. Так, 22 июня в ДНР сообщили о гибели молодой девушки и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района в результате атаки ВСУ. Они погибли после прямого попадания украинского боеприпаса в жилой дом.

А за сутки 20 июня они обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате было ранено 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

В тот же день в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в республике за 124 дня эскалации со стороны украинских войск погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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