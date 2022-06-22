В Киеве предложили убрать имя Чайковского из названия академии

Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского должна поменять свое название, убрав из него имя российского композитора. Об этом 22 июня заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«У музыкальной академии точно должно быть другое название. Название, которое будет отсылать к собственной истории, мелосу и музыкальной традиции, а не по инерции тянуть решения сталинских коммунистов», — написал Дробович в соцсетях.

Активист охарактеризовал Чайковского как гениального и замечательного русского композитора, однако при этом назвал странной ситуацию, когда вуз в Киеве назван его именем.

Дробович также раскритиковал электронную петицию с требованием убрать имя Чайковского из названия академии, однако не за саму идею, а за то, что инициаторы обращения назвали композитора эмблемой российского имперского шовинизма.

По состоянию на 22 июня петицию за переименование академии подписало более 1,3 тыс. украинцев.

18 июня мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обеспокоен из-за ненависти ко всему русскому на Украине. Он отметил, что не поддерживает инициативу переименовать улицу Пушкина в своем городе. При этом 11 мая в Днепре были переименованы около 20 улиц, связанных с историей России и СССР.

25 апреля киевская городская государственная администрация предупреждала о планах переименовать почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.