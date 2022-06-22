Слово о товарище

На 84-м году из жизни ушел прекрасный журналист-известинец Виктор Иосифович Степаненко. Начав в молодые годы свою творческую жизнь в качестве корреспондента на страницах молодежной газеты «Комсомолец» в Ростове-на-Дону, спустя какое-то время он становится собкором одного из самых популярных молодежных изданий в стране — «Комсомольской правды». Он пришел в нее состоявшимся журналистом, с определенным опытом работы, определив для себя основную направленность своей журналистской деятельности: освещение проблем развития сельского хозяйства в стране, жизнь советской деревни.

В редакции «Комсомолки» высоко оценили его великолепное журналистское перо и его организаторские способности. Виктор Иосифович был назначен сначала заместителем отдела сельской молодежи, а затем стал его руководителем.

Спустя 10 лет, в 1976 году, он был приглашен на работу в газету «Известия», в которой прослужил до 1991 года в качестве руководителя различных отделов редакции. Но главным делом для него всегда были выступления на полосах этого прославленного издания. Он писал о том, что, на его взгляд, было важным, полезным и нужным для того, чтобы жила и процветала его любимая русская деревня и дорогие его сердцу сельчане. И благодарные читатели отвечали ему признательностью. Отдельные его статьи становились предметом рассмотрения на правительственном уровне.

У него был настоящий дар владения русским словом, которым он щедро пользовался как в своих газетных материалах, так и в написанных им книгах — «Хлеб», «Тополиный пух», «Поспеши за мечтой»…

Как всякий яркий талант, как человек, как журналист, он был у людей всегда на виду, проповедуя им мир, добро и любовь к родной земле.

В своей последней статье, вышедшей год назад, он написал: «И я ведь тоже так живу. На виду… Листы бумаги передо мной — чистые и нетронутые, как цвета яблони. Размышляю о моем — нашем…»

Жизнь прервалась…Прощай, дорогой друг и товарищ!

Известинцы